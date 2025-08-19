Wall Street debole in attesa di commenti Fed. Home Depot avvia trimestrali retail

(Teleborsa) - Seduta debole a Wall Street
, dopo i passi avanti di ieri per la pace in Ucraina e in attesa di nuove indicazioni della Fed sui tassi di interesse.
Al termine del meeting alla Casa Bianca con i leader europei, Trump
ha segnalato un incontro produttivo e ha affermato che ora cercherà di organizzare un incontro tra Zelensky e Putin
, che potrebbe aprire la porta a colloqui trilaterali per un accordo di pace globale. Trump ha anche affermato che gli Stati Uniti contribuiranno a garantire la sicurezza dell'Ucraina, ma non ha specificato i termini di alcuna garanzia.
Sul fronte della politica monetaria, più tardi sono attese le dichiarazioni della vicepresidente della Fed Michelle Bowman
. Bowman è una delle due voci dissenzienti a favore di un taglio dei tassi nella riunione del mese scorso e viene presa in considerazione per il posto di vertice della banca centrale statunitense alla scadenza del mandato del presidente Jerome Powell il prossimo anno. La settimana scorsa Bowman si è espressa a favore di almeno tre tagli dei tassi di interesse quest'anno.Scott Bessent
, segretario al Tesoro degli Stati Uniti, ha detto
che inizierà a incontrare 11 forti candidati per sostituire Powell intorno alla festività del Labor Day, l'1 settembre, con l'obiettivo di ridurre la lista da presentare al presidente Donald Trump.
Sempre sul fronte della banca centrale, l'evento clou di questa settimana è il simposio annuale della Fed a Jackson Hole
in Wyoming, dal 21 al 23 agosto, dove verranno esaminati i commenti di Powell alla ricerca di eventuali indizi sulle prospettive della politica monetaria.
Questa settimana sono sotto osservazione le trimestrali delle grandi aziende statunitense del settore retail
. Prima della campanella, Home Depot
ha registrato
un secondo trimestre sotto le attese e confermato la guidance. In settimana sono attesi i risultati del competitor Lowe's e delle grandi catene di distribuzione Walmart
e Target
.
Sul fronte macroeconomico, i nuovi cantieri avviati
hanno registrato
una crescita del 5,2% a luglio negli Stati Uniti, mentre il rilascio dei permessi è diminuito del 2,8%.
Guardando ai principali indici
di Wall Street, il Dow Jones
si attesta a 44.977 punti; sulla stessa linea, resta piatto l'S&P-500
, con le quotazioni che si posizionano a 6.438 punti (-0,15%). In lieve ribasso il Nasdaq 100
(-0,47%); come pure, in frazionale calo l'S&P 100
(-0,32%).