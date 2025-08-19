Xiaomi, fatturato e utile record nel secondo trimestre. Consegnati oltre 81 mila veicoli

(Teleborsa) - Il colosso cinese della tecnologia Xiaomi
ha chiuso il secondo trimestre
del 2025 con un fatturato
record di 116 miliardi di RMB (circa 13,8 miliardi di euro), con un aumento del 30,5% su base annua. A livello di segmento, il fatturato di smartphone x AIoT ha raggiunto i 94,7 miliardi di RMB, in crescita del 14,8% su base annua; il fatturato del segmento veicoli elettrici intelligenti (EV), AI e altre nuove iniziative ha raggiunto i 21,3 miliardi di RMB. Entrambi i segmenti hanno raggiunto livelli record.
L'utile netto rettificato
ha raggiunto il livello record di 10,8 miliardi di RMB (circa 1,3 miliardi di euro), con un aumento del 75,4% su base annua.
Nel secondo trimestre, le spedizioni globali di smartphone
hanno raggiunto i 42,4 milioni di unità, in crescita dello 0,6% su base annua, e hanno registrato una crescita annua per 8 trimestri consecutivi. Inoltre, Xiaomi ha consegnato un totale di 81.302 veicoli
, raggiungendo un altro record.
Rilevanti le spese in ricerca e sviluppo
, che sono aumentate del 41,2% su base annua, raggiungendo i 7,8 miliardi di RMB. Al 30 giugno 2025, il personale addetto alla ricerca e sviluppo ha raggiunto il record di 22.641 unità.