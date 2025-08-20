Analisi Tecnica: EUR/GBP del 19/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
La giornata del 19 agosto chiude piatta per il cross Euro contro la valuta britannica, che riporta un -0,01%.
Il grafico attuale dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 0,8631. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 0,8636. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 0,863.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)