Circle, commessa per 200.000 euro da Autorità Portuale mediterranea

(Teleborsa) - Circle
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha annunciato l'avvio del progetto "Ecosistema Portuale"
, un'iniziativa strategica, della durata di 15 mesi, che mira alla creazione di un sistema informativo evoluto e integrato e che rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di trasformazione digitale di una importante Autorità Portuale mediterranea. Il progetto, del valore di 200.000 euro
, si propone di rafforzare l'efficienza operativa, garantire una maggiore trasparenza nei processi e facilitare l'interoperabilità tra i diversi attori della catena logistica.
"Siamo orgogliosi di contribuire con le nostre soluzioni tecnologiche all'evoluzione digitale di un ulteriore snodo strategico mediterraneo - dichiara l'AD Luca Abatello
- Il progetto rappresenta un esempio concreto di come l'innovazione possa migliorare l'efficienza operativa, la trasparenza e la sostenibilità dell'intera catena logistica. È un ulteriore passo avanti nella nostra missione di accompagnare porti e sistemi logistici verso un futuro sempre più interconnesso, automatizzato e resiliente, come da nostro piano industriale Connect 4 Agile Growth".