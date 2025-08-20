Circle, commessa per 200.000 euro da Autorità Portuale mediterranea

Circle

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha annunciato l', un'iniziativa strategica, della durata di 15 mesi, che mira alla creazione di un sistema informativo evoluto e integrato e che rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di trasformazione digitale di una importante Autorità Portuale mediterranea. Il progetto, del, si propone di rafforzare l'efficienza operativa, garantire una maggiore trasparenza nei processi e facilitare l'interoperabilità tra i diversi attori della catena logistica."Siamo orgogliosi di contribuire con le nostre soluzioni tecnologiche all'evoluzione digitale di un ulteriore snodo strategico mediterraneo - dichiara l'- Il progetto rappresenta un esempio concreto di come l'innovazione possa migliorare l'efficienza operativa, la trasparenza e la sostenibilità dell'intera catena logistica. È un ulteriore passo avanti nella nostra missione di accompagnare porti e sistemi logistici verso un futuro sempre più interconnesso, automatizzato e resiliente, come da nostro piano industriale Connect 4 Agile Growth".