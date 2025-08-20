Eligo revocata dalle negoziazioni in Borsa dopo 6 mesi senza EGA

Eligo

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che, a partire2025, le azioni ordinarie disul mercato Euronext Growth Milan.La revoca dalle negoziazioni è arrivata sulla base di quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan: è infattidalle negoziazioni delle azioni ordinarie Eligo - sospensione determinata dalla risoluzione del rapporto contrattuale con il Euronext Growth Advisor - senza che la società Eligo abbia provveduto a nominare un nuovo Euronext Growth Advisor.Nel motivare il suo recesso a febbraio 2025,aveva parlato di "" da parte di Eligo e della conseguente irrimediabile interruzione del rapporto fiduciario tra l'EGA e la società.Eligo si erasul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan con una capitalizzazione di 13,9 milioni di euro. Si tratta di una Fashion Tech Company che offre un servizio innovativo di Personal Styling che accompagna l'utente nelle scelte di acquisto all'interno di un marketplace dedicato alle eccellenze del Made in Italy.L'ultimo comunicato della società, il cui sito internet non risulta più attivo, è del 27 maggio 2025 e dava conto della. Diceva che era in corso il processo di individuazione dei sostituti dell'Euronext Growth Advisor e della società di revisione.A marzo 2025 era stata diffusa la, che vedeva ricavi delle vendite sono pari a 269 mila euro, in diminuzione rispetto a 878 mila euro al 30 giugno 2023, una perdita di 668 mila euro (-1,2 milioni al 30 giugno 2023) e un debito netto di 1,8 milioni di euro, in peggioramento rispetto a 1 milione al 31 dicembre 2023.Oltre all'azionista di controllo Eligo Technologies (al 56,1%), tra glifiguravano(6,8%), BRB Holding (5,7%) e AC72 (5,6%).