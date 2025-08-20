Eni, buyback per oltre 40 milioni di euro

(Teleborsa) - Eni
ha comunicato di aver acquistato
, nell'ambito del programma di buyback, tra l'11 e il 14 agosto 2025 complessivamente 2.692.930 azioni proprie
(pari allo 0,09% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 14,8694 euro per azione, per un controvalore
pari a 40.042.210,63 euro
.
A partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 45.107.048 azioni proprie (pari all'1,43% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 630.047.904,97 euro.
Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene 136.717.375 azioni proprie pari al 4,34% del capitale sociale.
A Piazza Affari, intanto, sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente la Società del Cane a sei zampe
, che si attesta a 15,02 euro.