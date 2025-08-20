Eni, buyback per oltre 40 milioni di euro

Eni

Società del Cane a sei zampe

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, nell'ambito del programma di buyback, tra l'11 e il 14 agosto 2025 complessivamente(pari allo 0,09% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 14,8694 euro per azione, per unpari aA partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 45.107.048 azioni proprie (pari all'1,43% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 630.047.904,97 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene 136.717.375 azioni proprie pari al 4,34% del capitale sociale.A Piazza Affari, intanto, sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente la, che si attesta a 15,02 euro.