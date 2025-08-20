Giappone, ordini macchinari core del settore privato sopra le attese a giugno

(Teleborsa) - Andamento contrastato per gli2025. È quanto emerso dall'ultimo report dell'Istituto di Ricerca Economica e Sociale del Giappone (ESRI). Il totale degli ordinativi al settore privato segna un decremento su base mensile del 10,3% dopo il +19,8% riportato a maggio.Aumentano del 3% gli ordini, cioè al netto delle componenti più volatili, dopo il -0,6% precedente e contro il -0,4% del consensus.Al dato complessivo degli ordini, che risulta in aumento dello 0,3% dopo il +3,8% precedente, ha contribuito il calo di quelli(+11,9%) e l'aumento di quelli(+8,8%).