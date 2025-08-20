Ithaca Energy aumenta le previsioni di produzione annuale

Ithaca Energy

Eni

(Teleborsa) -, una delle principali società di esplorazione e produzione del Regno Unito che hacome secondo azionista, ha registrato una produzione media neldi 123,6 mila boe/giorno (primo semestre 2024: 53,0 mila boe/giorno). L'EBITDAx rettificato nel primo semestre 2025 è stato superiore a 1,1 miliardi di dollari (primo semestre 2024: 533 milioni di dollari).La società ha segnalato un primo2025 di 167 milioni di dollari, pari a un dividendo per azione di 0,101 dollari, a supporto della riconferma dell'obiettivo di dividendo per l'anno fiscale 2025 di 500 milioni di dollari. Viene prevista un'accelerazione del secondo dividendo intermedio 2025 a dicembre 2025, di 133 milioni di dollari, grazie alla solida performance da inizio anno e alla generazione di cassa per un totale di 500 milioni di dollari di distribuzioni di cassa nel 2025.La solida performance del primo semestre e gli investimenti in corso supportano l': l'intervallo delle previsioni diper l'anno fiscale è stato aggiornato a 119-125 mila boe/giorno da 109-119 mila boe/giorno (con un aumento di 8 mila boe/giorno a metà anno); una riduzione della guidance sui costi operativi netti per l'esercizio a 790-840 milioni di dollari (con un costo Opex al barile compreso tra 17 e 19 dollari/boe), con riduzioni dei costi che compensano gli effetti negativi del cambio."I nostri risultati del primo semestre dimostrano la forza e la resilienza del nostro business trasformato - ha commentato il- Con una produzione più che raddoppiata rispetto all'anno precedente e un EBITDAx rettificato superiore a 1,1 miliardi di dollari, stiamo portando avanti la nostra strategia di investimenti disciplinati ed eccellenza operativa. Mentre rialziamo la nostra guidance per il resto dell'anno, continuiamo a concentrarci sulla massimizzazione della creazione di valore a lungo termine e dei rendimenti per i nostri azionisti".