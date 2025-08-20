Lowe's acquista Foundation Building Materials per 8,8 miliardi di dollari in contanti

Lowe's

Bank of America

Goldman Sachs

(Teleborsa) -, società statunitense che opera nella vendita al dettaglio di materiale per la casa, ha stipulato un(FBM) per circa 8,8 miliardi di dollari.FBM è und'interni, tra cui cartongesso, strutture metalliche, controsoffitti, porte e ferramenta commerciali, isolamento e prodotti complementari, al servizio di grandi professionisti del settore residenziale e commerciale, sia per nuove costruzioni che per riparazioni e ristrutturazioni. Dal 2011, FBM è cresciuta sia organicamente che inorganicamente, diventando leader del settore, con una rete di oltre 370 sedi negli Stati Uniti e in Canada al servizio di 40.000 clienti Pro. Nel 2024, su base pro forma, FBM ha generato circa 6,5 miliardi di dollari di fatturato e 635 milioni di dollari di EBITDA rettificato."Con questa acquisizione, stiamo portando avanti la nostra trasformazione pluriennale dell'offerta Pro ha dichiaratodi Lowe's - Ci consente di soddisfare l'ingente spesa pianificata per Pro all'interno di un mercato target totale di 250 miliardi di dollari e si allinea perfettamente con la nostra strategia Total Home. La piattaforma di distribuzione scalabile e multi-trade di FBM e la sua solida leadership, unite alla recente acquisizione di ADG, miglioreranno significativamente la nostra offerta Pro".In base ai termini dell'accordo, Lowe's acquisirà FBM per 8,8 miliardi di dollari in contanti, che riflette un multiplo EBITDA rettificato di 13,4x. La società ha ottenutointeramente impegnato da. Si prevede che l'operazione contribuirà ad aumentare l'utile rettificato per azione nel primo anno completo, dopo la chiusura, escludendo le sinergie.