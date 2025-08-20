Lowe's migliora guidance sul fatturato e peggiora quella sull'utile

Lowe's

(Teleborsa) -, società statunitense che opera nella vendita al dettaglio di materiale per la casa, ha registrato undi 2,4 miliardi di dollari e un utile per azione () di 4,27 dollari per il trimestre terminato il 1° agosto 2025, rispetto a un utile per azione di 4,17 dollari nel secondo trimestre del 2024.Nel secondo trimestre, la società ha registratoante imposte pari a 43 milioni di dollari relative all'(ADG). Ciò ha avuto un impatto negativo di 0,06 dollari sull'EPS. Escludendo queste spese, l'EPS rettificato è aumentato del 5,6%, attestandosi a 4,33 dollari.Ilè stato di 24 miliardi di dollari, rispetto ai 23,6 miliardi di dollari del trimestre dell'anno precedente, e il fatturato comparabile del trimestre è aumentato dell'1,1%."In questo trimestre, l'azienda ha registrato vendite comparabili positive, trainate da solide performance sia nel settore Pro che nel settore Fai da Te - ha dichiarato il- Nonostante le condizioni meteorologiche difficili all'inizio del trimestre, i nostri team hanno trainato sia la crescita delle vendite che il miglioramento della redditività".Lesono di: fatturato da 84,5 a 85,5 miliardi di dollari (in precedenza da 83,5 a 84,5 miliardi di dollari); vendite comparabili previste invariate o in aumento dell'1% rispetto all'anno precedente; utile operativo in percentuale sul fatturato (margine operativo) dal 12,1% al 12,2% (in precedenza dal 12,3% al 12,4%); utile per azione da circa 12,10 a 12,35 dollari (in precedenza da 12,15 a 12,40 dollari); utile per azione rettificato da circa 12,20 a 12,45 dollari.