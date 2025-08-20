Multe stradali, conto salato per le famiglie con oltre 2 miliardi pagati nel 2024

(Teleborsa) -, raggiungendo la, in aumento rispetto agli 1,8 miliardi di fine 2023. Anche guardando aisi registra una cifra ragguardevole pari a pari adi euro, anche se gli importo non sono definitivi, dal momento che molti piccoli Comuni non registrano gli incassi alla voce di bilancio corretta in modo immediato., che hanno versato per le multe(56 milioni nei primi sette mesi del 2025), seguite dalle amministrazioni pubbliche (35,3 milioni nel 2024 e quasi 15 milioni nel 2025) e dalle Istituzioni sociali private (890mila euro e quasi 1,7 milioni nel 2025).I dati emersi da una analisi del, sulla base di dati tratti da Mef e Istat, mostra che, se si guarda al gettito pro-capite, a primeggiare sono spesso i piccoli centri turistici o quelli situati lungo arterie di traffico strategiche. Il dato "pro capite" va inteso ovviamente come un indicatore del rapporto tra popolazione residente e incasso totale, non come importo effettivamente pagato da ogni cittadino. In molti casi, infatti, soprattutto nei comuni turistici o lungo le principali direttrici stradali, una parte significativa delle multe viene pagata da automobilisti di passaggio o visitatori.Nel 2024, al primo posto assoluto per incasso medio per abitante, troviamo, un piccolo borgo delle Dolomiti che conta poco più di 300 abitanti, che ha incassato l’anno scorso 745mila euro dalle multe. In termini pro-capite questo valore si traduce in oltre 2.154 euro.Il secondo comune "da record" per le multe è, nello spezzino. Sebbene non raggiunga i 500 abitanti, il comune ligure, snodo fondamentale per raggiungere le Cinque Terre, ha staccato verbali per 807mila euro nel 2024. L’anno prima erano stati addirittura 975mila.Sul podio il piccolissimo Comune di, in Abruzzo. In questo piccolo borgo medievale sono state pagate multe per circa 281mila euro, a fronte di una popolazione residente di meno di 200 abitanti.Ma quali sono i periodi dell’anno in cui si concentrano di più le sanzioni? Sebbene si tenda a pensare ai mesi estivi come a quelli in cui si verificano le grandi "migrazioni" verso le mete turistiche, ilper le sanzioni stradali sembra essere. Sia nel 2023 che nel 2024 è infatti stato questo il momento dell’anno in cui si sono concentrate le entrate per multe stradali. In particolare, spicca come, quello del debutto del nuovo Codice della strada, in cui sono state riscosse multe per oltre, contro i 231milioni del dicembre 2023.In termini assoluti, l’amministrazione che si confermada multe stradali è il, con oltre 431,7 milioni di euro nel triennio (ancora in corso) 2023-2025. Seguono, che nello stesso periodo ha superato i 356,8 milioni, e la(143,9 milioni).Tra le prime dieci posizioni figurano anche(146,7 milioni),(161,8 milioni),(82,7 milioni),(105 milioni),(87,6 milioni), la(61,5 milioni) e(56,2 milioni).