Norvegia, produzione di petrolio a luglio superiore alle previsioni

(Teleborsa) - La2025 ha registrato unamedia giornaliera di 2.159.000 barili di petrolio, NGL e condensato, secondo i dati del Norwegian Offshore Directorate (NOD). La produzione media giornaliera di liquidi a luglio è stata: 1.958.000 barili di petrolio, 193.000 barili di NGL e 8.000 barili di condensato.La produzione di petrolio a luglio è superiore dell'8,2% rispetto alledel NOD e del 3,1% rispetto alle previsioni per quest'anno, si legge in una nota.La produzione totale di petrolioè di circa 137,1 milioni di metri cubi standard equivalenti di petrolio, suddivisa come segue: circa 60,1 di petrolio, circa 6,8 di NGL e condensato e circa 70,2 di gas destinato alla vendita. Il volume totale è inferiore di 7,4 rispetto al 2024.