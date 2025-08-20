Novo Nordisk congela le assunzioni per i posti di lavoro non critici

(Teleborsa) - Novo Nordisk
, colosso danese della farmaceutica, ha attuato un blocco delle assunzioni a livello globale per i ruoli non critici
. Lo scrive Reuters, citando quanto detto da un portavoce via e-mail.
A fine luglio la società ha emesso
un profit warning e ha nominato un veterano dell'azienda come nuovo CEO. Il nuovo CEO
, Mike Doustdar, che ha assunto il ruolo il 7 agosto, ha detto all'emittente danese TV2 nel suo primo giorno di mandato che cercherà di ridurre i costi in tutta l'azienda
e prenderà in considerazione anche dei licenziamenti.