USA, richieste di mutui settimanali scendono dell'1,4%

(Teleborsa) - Tornano a diminuire le domande di mutuo negli Stati Uniti
. Nella settimana al 15 agosto 2025, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un decremento dell'1,4%, dopo il +10,9% registrato la settimana precedente.
L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento
è sceso del 3,2%, mentre quello relativo alle nuove domande
è aumentato dello 0,1%.
Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali
sono saliti al 6,68% dal 6,67% precedente.(Foto: Mirko Kaminski / Pixabay)