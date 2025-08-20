Milano 13:56
USA, richieste di mutui settimanali scendono dell'1,4%

Economia, Macroeconomia
USA, richieste di mutui settimanali scendono dell'1,4%
(Teleborsa) - Tornano a diminuire le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 15 agosto 2025, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un decremento dell'1,4%, dopo il +10,9% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso del 3,2%, mentre quello relativo alle nuove domande è aumentato dello 0,1%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 6,68% dal 6,67% precedente.

(Foto: Mirko Kaminski / Pixabay)
