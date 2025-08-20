Milano 17:35
USA: scorte petrolio settimanali calano di 6,01 milioni di barili, molto più delle attese

(Teleborsa) - Sono scese molto più delle attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di petrolio, negli ultimi sette giorni al 18 luglio 2025, sono calati di circa 6,01 milioni di barili a 420,7 MBG, contro attese per un decremento più contenuto, ovvero di 0,8 mlioni.

Gli stock di distillati hanno registrato un aumento di 2,3 MBG, arrivando a 116 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato un calo di 2,7 milioni a quota 223,6 MBG.

Le riserve strategiche di petrolio sono aumentate di 0,2 milioni a 403,4 MBG.

(Foto: drpepperscott230 / Pixabay)
