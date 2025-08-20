USA: scorte petrolio settimanali calano di 6,01 milioni di barili, molto più delle attese

(Teleborsa) - Sono scese molto più delle attese leinnell'ultima settimana. L', la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di petrolio, negli ultimi sette giorni al 18 luglio 2025, sono calati di circaa 420,7 MBG, contro attese per un decremento più contenuto, ovvero di 0,8 mlioni.Glihanno registrato un aumento di 2,3 MBG, arrivando a 116 MBG, mentre lehanno registrato un calo di 2,7 milioni a quota 223,6 MBG.Ledi petrolio sono aumentate di 0,2 milioni a 403,4 MBG.