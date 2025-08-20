USA: scorte petrolio settimanali calano di 6,01 milioni di barili, molto più delle attese

(Teleborsa) - Sono scese molto più delle attese le scorte di greggio
in USA
nell'ultima settimana. L'EIA
, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di petrolio, negli ultimi sette giorni al 18 luglio 2025, sono calati di circa 6,01 milioni di barili
a 420,7 MBG, contro attese per un decremento più contenuto, ovvero di 0,8 mlioni.
Gli stock di distillati
hanno registrato un aumento di 2,3 MBG, arrivando a 116 MBG, mentre le scorte di benzine
hanno registrato un calo di 2,7 milioni a quota 223,6 MBG.
Le riserve strategiche
di petrolio sono aumentate di 0,2 milioni a 403,4 MBG.