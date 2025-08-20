Valentino, Riccardo Bellini nuovo CEO dopo dimissioni Jacopo Venturini

Procter & Gamble

(Teleborsa) - Il marchio di modaha annunciato la, con decorrenza dal 1° settembre 2025. Bellini succede a Jacopo Venturini, che si è dimesso lo scorso 14 agosto. Con trent'anni di esperienza manageriale nel settore della moda e del lusso, guiderà il marchio in una fase strategica al fianco del direttore creativo Alessandro Michele.Prima di unirsi a Valentino, Bellini ha ricoperto il ruolo di, e ha ricoperto posizioni di alto livello in ambito manageriale e di marketing presso Diesel e. Più recentemente, è stato Managing Director di Mayhoola."Sono onorato di unirmi a Valentino, una maison iconica che unisce uno straordinario patrimonio e una grande maestria artigianale a una voce creativa unica - ha detto il nuovo CEO -e gli eccezionali team di Valentino per celebrare i valori senza tempo della maison, scrivendo al contempo il suo prossimo capitolo".