Valentino, Riccardo Bellini nuovo CEO dopo dimissioni Jacopo Venturini

(Teleborsa) - Il marchio di moda Valentino
ha annunciato la nomina di Riccardo Bellini a CEO
, con decorrenza dal 1° settembre 2025. Bellini succede a Jacopo Venturini, che si è dimesso lo scorso 14 agosto. Con trent'anni di esperienza manageriale nel settore della moda e del lusso, guiderà il marchio in una fase strategica al fianco del direttore creativo Alessandro Michele.
Prima di unirsi a Valentino, Bellini ha ricoperto il ruolo di CEO di Maison Margiela e di Chloé
, e ha ricoperto posizioni di alto livello in ambito manageriale e di marketing presso Diesel e Procter & Gamble
. Più recentemente, è stato Managing Director di Mayhoola.
"Sono onorato di unirmi a Valentino, una maison iconica che unisce uno straordinario patrimonio e una grande maestria artigianale a una voce creativa unica - ha detto il nuovo CEO - Non vedo l'ora di lavorare con Alessandro Michele
e gli eccezionali team di Valentino per celebrare i valori senza tempo della maison, scrivendo al contempo il suo prossimo capitolo".