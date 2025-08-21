Milano 9:30
Energia, Finanza
Aker BP, scoperta "significativa" di petrolio nel Mare del Nord norvegese
(Teleborsa) - Aker BP, importante società norvegese di esplorazione e produzione di petrolio, ha completato con successo la campagna esplorativa Omega Alfa nel Mare del Nord norvegese, portando a un'importante scoperta di petrolio che aggiunge nuove risorse sostanziali all'area di Yggdrasil. Il volume recuperabile è stimato tra 96 ??e 134 milioni di barili di petrolio equivalente (mmboe).

"Omega Alfa è tra le più grandi scoperte commerciali in Norvegia degli ultimi dieci anni - ha detto il CEO Karl Johnny Hersvik - Forte dello slancio della scoperta di petrolio a East Frigg nel 2023, segna un passo importante verso il nostro obiettivo di produrre oltre un miliardo di barili dall'area di Yggdrasil".

La campagna ha coinvolto cinque obiettivi esplorativi - Omega, Alfa, Alfa Sud, Sigma NE e Pi - attraverso un pozzo multilaterale situato a ovest di Yggdrasil. A luglio, Aker BP ha segnalato in via preliminare una scoperta di 20-40 milioni di boe da due di questi obiettivi. Al termine della campagna, i volumi recuperabili complessivi sono aumentati a 96-134 milioni di boe.
