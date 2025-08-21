Analisi Tecnica: USD/YEN del 20/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto
La giornata del 20 agosto chiude piatta per il cross americano contro Yen, che riporta un -0,19%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 146,959. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 147,748. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 146,602.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)