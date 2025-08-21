Milano 17:35
Fiducia consumatori Unione Europea in agosto

Unione Europea, Fiducia consumatori in agosto pari a -15,5 punti, in calo rispetto al precedente -14,7 punti (la previsione era -15 punti).

