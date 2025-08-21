Thoma Bravo acquista Dayforce per 12,3 miliardi di dollari

Dayforce

(Teleborsa) -, società statunitense attiva che sviluppa prodotti tecnologici per la gestione del capitale umano, ha stipulato un accordo definitivo con Thoma Bravo, società di private equity specializzata in investimenti in aziende tecnologiche e software, per diventare una società privata, in una transazione interamente in contanti daIn base ai termini dell'accordo, gli azionisti di Dayforce riceverannoin contanti. Il prezzo rappresenta un premio del 32% rispetto al prezzo di chiusura invariato delle azioni della società il 15 agosto 2025, l'ultimo giorno di negoziazione prima delle notizie di stampa relative a una potenziale transazione.La transazione include un significativo investimento di minoranza da parte di una consociata interamente controllata da(ADIA)."Il board ritiene che questa transazione fornirà un valore immediato e sostanziale agli azionisti di Dayforce e riconosce il valore dell'organizzazione che il team ha costruito", ha dichiaratodi Dayforce.Al completamento della transazione, le azioni ordinarie di Dayforce. La società continuerà a operare con il nome e il marchio Dayforce.