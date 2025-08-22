Milano 17:35
43.310 +0,69%
Nasdaq 18:07
23.506 +1,57%
Dow Jones 18:07
45.738 +2,13%
Londra 17:35
9.321 +0,13%
Francoforte 17:35
24.363 +0,29%

Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,13%)

Il FTSE 100 termina gli scambi a 9.321,4 punti

In breve, Finanza
Non si allontana dalla parità Londra, che mostra un deludente +0,13%, archiviando la seduta a 9.321,4 punti.
