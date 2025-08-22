Milano 10:09
43.092 +0,18%
Nasdaq 21-ago
23.143 0,00%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 10:09
9.301 -0,09%
Francoforte 10:09
24.285 -0,04%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,18%)

Ibex 35 dà il via alle contrattazioni a 15.276,1 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,18%)
Appiattita la performance di indice azionario della Borsa di Madrid, che passa di mano con un -0,18%, a quota 15.276,1 in apertura.
Condividi
```