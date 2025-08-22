CAREL Industries, Capital ha una partecipazione potenziale del 5,09%

(Teleborsa) - Capital Research and Management Company
ha una partecipazione potenziale del 5,09%
in CAREL Industries
, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione.
È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB
relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 19 agosto 2025.
In particolare, il 4,27% sono diritti di voto riferibili ad azioni
, mentre lo 0,82% sono azioni oggetto di contratti di prestito titoli
con possibilità di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del dichiarante.
La comunicazione è stata effettuata dal dichiarante per aggiornamento della partecipazione aggregata a seguito della riduzione al di sotto del 5% da parte del fondo gestito SMALLCAP World Fund
.