Milano 17:35
43.310 +0,69%
Nasdaq 18:07
23.506 +1,57%
Dow Jones 18:07
45.738 +2,13%
Londra 17:35
9.321 +0,13%
Francoforte 17:35
24.363 +0,29%

CAREL Industries, Capital ha una partecipazione potenziale del 5,09%

Finanza, Partecipazioni rilevanti
CAREL Industries, Capital ha una partecipazione potenziale del 5,09%
(Teleborsa) - Capital Research and Management Company ha una partecipazione potenziale del 5,09% in CAREL Industries, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione.

È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 19 agosto 2025.

In particolare, il 4,27% sono diritti di voto riferibili ad azioni, mentre lo 0,82% sono azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilità di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del dichiarante.

La comunicazione è stata effettuata dal dichiarante per aggiornamento della partecipazione aggregata a seguito della riduzione al di sotto del 5% da parte del fondo gestito SMALLCAP World Fund.
Condividi
```