Cenovus acquista MEG Energy in una transazione da 7,9 miliardi di dollari canadesi

Cenovus Energy

(Teleborsa) -, compagnia canadese integrata di petrolio e gas naturale, ha stipulato un, produttore canadese di sabbie bituminose impegnato nell'esplorazione nel nord dell'Alberta, in una transazione in contanti e azioni del valore di(circa 4,9 miliardi di euro), incluso il debito.In base ai termini dell'accordo, Cenovus acquisirà tutte le azioni ordinarie emesse e in circolazione di MEG per un corrispettivo di 27,25 dollari per azione, che saràordinarie Cenovus. Ciascun azionista di MEG avrà la possibilità di scegliere di ricevere, per ogni azione ordinaria MEG 27,25 dollari in contanti; oppure 1,325 azioni ordinarie Cenovus, soggette a ripartizione proporzionale sulla base di un importo massimo di 5,2 miliardi di dollari in contanti e di un massimo di 84,3 milioni di azioni ordinarie Cenovus. Su base interamente proporzionale, il corrispettivo per azione ordinaria MEG rappresenta circa 20,44 dollari in contanti e 0,33125 dollari di un'azione ordinaria Cenovus."Questa transazione rappresenta un'da alcune delle risorse di sabbie bituminose di più alta qualità e lunga durata del bacino, che si trovano direttamente adiacenti al nostro asset principale di Christina Lake - ha dichiarato Jon McKenzie, CEO di Cenovus - L'entità delle sinergie che abbiamo identificato rende questa un'interessante opportunità di creazione di valore per gli azionisti di Cenovus".