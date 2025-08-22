Ericsson, beneficio di 1 miliardo di dollari da vendita di iconectiv

Ericsson

(Teleborsa) -, multinazionale svedese attiva nella fornitura di tecnologie e servizi di comunicazione, software e infrastrutture in ambito ICT, prevede che il, al netto delle imposte previste, delle spese di transazione e di altre passività, ammonterà a circa 9,9 miliardi di corone svedesi ().Ericsson registrerà undi circa 7,6 miliardi di corone svedesi (0,8 miliardi di dollari) nei risultati finanziari del terzo trimestre 2025.iconectiv è consolidata da Ericsson e riportata nel. Il contributo di iconectiv all'utile netto di Ericsson nel 2024 è stato di circa 1 miliardo di corone svedesi (0,1 miliardi di dollari). iconectiv serve oltre 5.000 clienti in diversi settori come fornitore leader di soluzioni di portabilità del numero e fornitore di servizi di gestione delle reti e delle operazioni core, di numerazione e di scambio dati.