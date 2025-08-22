Ericsson, beneficio di 1 miliardo di dollari da vendita di iconectiv

(Teleborsa) - Ericsson
, multinazionale svedese attiva nella fornitura di tecnologie e servizi di comunicazione, software e infrastrutture in ambito ICT, prevede che il beneficio in denaro derivante dalla vendita di iconectiv
, al netto delle imposte previste, delle spese di transazione e di altre passività, ammonterà a circa 9,9 miliardi di corone svedesi (1 miliardo di dollari
).
Ericsson registrerà un beneficio EBIT una tantum
di circa 7,6 miliardi di corone svedesi (0,8 miliardi di dollari) nei risultati finanziari del terzo trimestre 2025.
iconectiv è consolidata da Ericsson e riportata nel Segmento Enterprise
. Il contributo di iconectiv all'utile netto di Ericsson nel 2024 è stato di circa 1 miliardo di corone svedesi (0,1 miliardi di dollari). iconectiv serve oltre 5.000 clienti in diversi settori come fornitore leader di soluzioni di portabilità del numero e fornitore di servizi di gestione delle reti e delle operazioni core, di numerazione e di scambio dati.