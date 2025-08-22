Milano 21-ago
Giappone, inflazione in frenata al 3,1% a luglio ma sopra attese

(Teleborsa) - Frena l'inflazione in Giappone nel mese di luglio. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato un aumento del 3,1% su anno, al di sotto del 3,3% di giugno.

Il dato su base mensile (non destagionalizzato) mostra un incremento dello 0,1% come il mese precedente.

Il dato core, che esclude la componente alimentare e l'energia, si è attestato al 3,1% a livello tendenziale, rispetto al 3,3% precedente e risulta superiore al 3% delle attese.
