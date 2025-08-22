In evidenza Standard Chartered sul listino di Londra

gruppo bancario con sede a Londra

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,82%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 14,33 sterline a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 13,92 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento diè confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 14,33.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)