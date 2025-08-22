In evidenza Standard Chartered sul listino di Londra

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il gruppo bancario con sede a Londra
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,82%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Standard Chartered
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 14,33 sterline a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 13,92 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Standard Chartered
è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 14,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)