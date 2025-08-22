Milano 10:11
In evidenza Standard Chartered sul listino di Londra

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il gruppo bancario con sede a Londra, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,82%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Standard Chartered, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 14,33 sterline a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 13,92 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Standard Chartered è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 14,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
