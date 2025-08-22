Orsted, Fitch migliora l'outlook a Stabile. Conferma il rating BBB

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha rivisto l'outlook
su Orsted
, colosso danese delle energie rinnovabili, da Negativo a Stabile
e ha confermato il rating "BBB".
La revisione dell'outlook fa seguito all'annunciato aumento di capitale
di 60 miliardi di DKK, che dovrebbe migliorare significativamente la flessibilità finanziaria
a breve termine di Orsted e ridurre la sua dipendenza dall'esecuzione del programma di asset farm-down per mantenere un livello di leva finanziaria moderato.
Secondo Fitch, la visibilità del piano di rotazione degli asset è migliorata
a seguito dell'esclusione di Sunrise Wind e del completamento dell'accordo di finanziamento per Greater Changhua 2. La società prevede di ricevere oltre 35 miliardi di DKK di proventi nel periodo 2025-26 (rispetto ai 50-60 miliardi di DKK precedenti), di cui 7 miliardi di DKK già chiusi nel 2025. L'esecuzione del piano di rotazione degli asset è ancora importante per il profilo creditizio di Orsted, ma i proventi previsti sono ora più raggiungibili.
L'agenzia di rating prevede che la società manterrà un significativo margine di leva finanziaria
nel periodo 2025-2026. Tuttavia, la funds from operation (FFO) net leverage aumenterà a quasi 3,0x nel 2027 (ancora ben posizionata rispetto alla sensibilità negativa di 3,7x), con la conclusione del programma di investimenti esistente e il ripristino dei dividendi.
La visibilità del piano aziendale a lungo termine a partire dal 2027 sarà fondamentale per determinare la traiettoria del rating di Orsted, sottolinea Fitch. "Il contesto rimane difficile in Europa e negli Stati Uniti e
non è chiaro se la situazione cambierà - si legge nella nota - Il management ritiene che i fondamentali a lungo termine siano favorevoli all'eolico offshore, non solo in Europa ma anche altrove. Tuttavia, riteniamo che la visibilità a medio termine per il settore sia peggiorata. Anche gli obiettivi di crescita e redditività di Orsted dopo il 2027 saranno fondamentali per valutare il rischio aziendale".