Wall Street in rialzo dopo vendite sul tech, focus su discorso Jerome Powell

(Teleborsa) - Seduta positiva per Wall Street
, dopo che ieri l'S&P 500 ha messo a segno una perdita per il quinto giorno consecutivo appesantito dai titoli tecnologici ad alta capitalizzazione, in attesa del discorso del presidente della Federal Reserve Jerome Powell
al simposio di Jackson Hole.
L'intervento di Powell, in programma alle 16 ora italiana, potrebbe fornire indicazioni sul potenziale ritorno al taglio dei tassi nella prossima riunione di settembre
. Secondo il CME FedWatch Tool, gli operatori vedono ora il 71,5% di possibilità di un taglio dei tassi di 25 punti base il mese prossimo, in calo rispetto all'85,4% di una settimana fa. Le probabilità erano aumentate dopo i deboli dati sui payroll questo mese e dopo che i dati sui prezzi al consumo avevano indicato una limitata pressione al rialzo legata ai dazi, ma poi diversi interventi di membri del FOMC hanno stemperato queste attese.
Sul fronte tecnologico
, occhi puntati su Nvidia
dopo le notizie che il produttore di chip ha chiesto a Foxconn di sospendere il lavoro sul chip H20 AI, il prodotto più avanzato che la società è autorizzata a vendere in Cina; e su Alphabet
dopo che l'azienda ha concluso
un accordo di cloud computing della durata di sei anni con Meta Platforms
del valore di oltre 10 miliardi di dollari.
Tra chi ha pubblicato la trimestrale ieri sera dopo la chiusura
del mercato, attenzione a Ross Stores, che ha superato le stime sugli utili e ha ripristinato le sue previsioni annuali, Intuit
, che ha previsto una crescita dei ricavi del primo trimestre inferiore alle stime degli analisti, e Workday
, le cui previsioni sui ricavi da abbonamento sono risultate deludenti.
Guardando ai principali indici di Wall Street
, il Dow Jones
mostra un rialzo dello 0,55%; sulla stessa linea, l'S&P-500
avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.391 punti (+0,36%). Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100
(+0,14%); poco sopra la parità l'S&P 100
(+0,26%).