AbbVie acquista farmaco per depressione di Gilgamesh per massimi 1,2 miliardi di dollari

AbbVie

(Teleborsa) -, multinazionale americana attiva nel settore biofarmaceutico, ha siglato un accordo definitivo in base al quale, attualmente in fase di sviluppo clinico per il trattamento di pazienti con disturbo depressivo maggiore (MDD) da moderato a grave."La, con una significativa necessità di soluzioni innovative - ha affermato Roopal Thakkar, vicepresidente esecutivo, ricerca e sviluppo e direttore scientifico di AbbVie - Questa acquisizione sottolinea il nostro impegno nell'ampliare e migliorare l'assistenza psichiatrica investendo in nuovi approcci terapeutici con il potenziale di raggiungere pazienti per i quali altri trattamenti si sono rivelati inefficaci".Secondo i termini dell'accordo, AbbVie acquisirà il programma di bretisilocina di Gilgamesh per un, comprensivo di un pagamento anticipato e del raggiungimento di determinati obiettivi di sviluppo. Inoltre, nell'ambito della transazione, Gilgamesh creerà una nuova entità che opererà con il nome di Gilgamesh Pharma per gestire i propri dipendenti e altri programmi.