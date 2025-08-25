AbbVie acquista farmaco per depressione di Gilgamesh per massimi 1,2 miliardi di dollari

(Teleborsa) - AbbVie
, multinazionale americana attiva nel settore biofarmaceutico, ha siglato un accordo definitivo in base al quale acquisirà il principale candidato sperimentale di Gilgamesh Pharmaceuticals
, attualmente in fase di sviluppo clinico per il trattamento di pazienti con disturbo depressivo maggiore (MDD) da moderato a grave.
"La psichiatria rappresenta una delle aree più complesse della medicina
, con una significativa necessità di soluzioni innovative - ha affermato Roopal Thakkar, vicepresidente esecutivo, ricerca e sviluppo e direttore scientifico di AbbVie - Questa acquisizione sottolinea il nostro impegno nell'ampliare e migliorare l'assistenza psichiatrica investendo in nuovi approcci terapeutici con il potenziale di raggiungere pazienti per i quali altri trattamenti si sono rivelati inefficaci".
Secondo i termini dell'accordo, AbbVie acquisirà il programma di bretisilocina di Gilgamesh per un importo massimo di 1,2 miliardi di dollari
, comprensivo di un pagamento anticipato e del raggiungimento di determinati obiettivi di sviluppo. Inoltre, nell'ambito della transazione, Gilgamesh creerà una nuova entità che opererà con il nome di Gilgamesh Pharma per gestire i propri dipendenti e altri programmi.