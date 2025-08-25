Analisi Tecnica: USD/YEN del 24/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto
Giornata fiacca per il cross americano contro Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,02%.
Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 146,468 con area di resistenza individuata a quota 147,892. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 145,994.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)