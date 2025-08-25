Banche in denaro in Borsa. Unicredit e Commerzbank sotto i riflettori

Banca MPS

(Teleborsa) - Ottima giornata per le banche, che procedono positive in Borsa, contribuendo a sostenere l'andamento del mercato italiano, dove hanno un peso maggiore che nel resto della UE. L'indice FTSE Italia Banks evidenzia un rialzo dello 0,67% risultato uno dei migliori ompati oggi sul mercato.Fra i migliori di oggi, ce vanta un progresso del 2,58%, dopo aver annunciato il rimborso anticipato di un bond Tier 2. Frattanto, l'OPS suprocede senza ostacoli vista della scadenza il prossimo 8 settembre.Bene anche le azioni di Piazzetta Cuccia (+1,81%): l'accordo di consultazione fra soci Mediobanca, a seguito delle vendite di azioni effettuate dalla famiglia Gavio, dal Gruppo Lucchini e dal Gruppo Ferrero, riguarda ora solo il 7,41% del capitale sociale per un quantitativo di 60.247.265 azioni.In battuta anche(+1,10%) e(+1,11%), mentremostra un progresso frazionale (+0,66%), come(+0,48%).Sotto i riflettori(+0,62%) che ha annunciato la conversione di un'altra tranche di derivati in azioni, raggiungendo una quota del 26% del capitale. L'istituto guidato da Adrea Orcel può di raggiungere il 29% del capitale a seguito della conversione di altre attività e per ora non pensa di chiedere un posto nel Board della banca tedesca. Commerzbank, intanto, segna a Francoforte un progresso dello 0,77%ò.