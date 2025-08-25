Energy Time, esercitata integralmente opzione greenshoe

Energy Time

(Teleborsa) -, società attiva nel settore delle energie rinnovabili quotata sul mercato Euronext Growth Milan, , sulla base di quanto comunicato da Integrae SIM, rende noto chee che, anche in considerazione dell'andamento del titolo, il Global Coordinator haconcessa dalla Società in fase di collocamento per complessive n.203.500 azioni ordinarie di nuova emissione.Ildi esercizio delle azioni oggetto dell’opzione greenshoe è pari a, corrispondente al prezzo stabilito nell’ambito del collocamento su EGM, per unPer effetto dell’esercizio dell’opzione greenshoe la, ilflottante sale al 23,81% sulle azioni ordinarie e al 20% sul totale delle azioni e il capitale sociale risulta rappresentato da 6.562.500 azioni ordinarie e 1.250.000 di azioni a voto plurimo.