Energy Time, esercitata integralmente opzione greenshoe

(Teleborsa) - Energy Time
, società attiva nel settore delle energie rinnovabili quotata sul mercato Euronext Growth Milan, , sulla base di quanto comunicato da Integrae SIM, rende noto che non si è reso necessario eseguire alcuna attività di stabilizzazione nell’ambito dell’opzione di over allotment
e che, anche in considerazione dell'andamento del titolo, il Global Coordinator ha esercitato integralmente in aumento di capitale l’opzione greenshoe
concessa dalla Società in fase di collocamento per complessive n.
203.500 azioni ordinarie di nuova emissione.
Il prezzo unitario
di esercizio delle azioni oggetto dell’opzione greenshoe è pari a euro 3,20
, corrispondente al prezzo stabilito nell’ambito del collocamento su EGM, per un controvalore totale pari a 651.200 ewuro
.
Per effetto dell’esercizio dell’opzione greenshoe la raccolta complessiva del collocamento è pari a 5 milioni di euro
, il
flottante sale al 23,81% sulle azioni ordinarie e al 20% sul totale delle azioni e il capitale sociale risulta rappresentato da 6.562.500 azioni ordinarie e 1.250.000 di azioni a voto plurimo.