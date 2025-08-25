Global Pharma: il mercato sconta rischi, ma emergono nuove opportunità

(Teleborsa) - Negli ultimi dodici mesi ilglobale ha vissuto una fase di marcata sottoperformance rispetto all’azionario mondiale. Un andamento che non trova giustificazione nei fondamentali: la crescita degli utili si è rivelata più contenuta rispetto all’indice globale, ma senza segnali di contrazione. Anzi, dalla seconda metà del 2024 si è osservata un’accelerazione. Secondo, Chief Investment Officer di Moneyfarm, il vero fattore di svolta è stato il ridimensionamento delle valutazioni. Il rapporto Prezzo/Utili prospettico del comparto ha toccato i livelli più bassi degli ultimi trent’anni, in netta divergenza con l’aumento dei multipli del mercato globale. Gli investitori hanno scelto di applicare un premio di rischio molto più alto al pharma, soprattutto negli Stati Uniti, cuore del settore.L'analista ha fatto notare che l’attuale amministrazione ha adottato unpiù severo verso il comparto: riduzione dei fondi per i, tagli al supporto alla ricerca di base e soprattutto interventi sui prezzi dei farmaci, da sempre molto elevati per i consumatori americani. Nel 2022, secondo il Department of Health and Human Services, ilnegli Usa era 5,5 volte superiore a quello dei principali Paesi Ocse. Eppure il mercato americano generava il 50% dei ricavi globali, con appena il 13% dei volumi.A complicare il quadro, ladiretta della politica: ilha chiesto alle big pharma di ridurre i prezzi, minacciando dazi fino al 250% sulle importazioni farmaceutiche. Per le aziende, il rischio è duplice: compressione dei margini e necessità di investimenti massicci per potenziare la produzione interna.Il settore non è rimasto fermo, ha però sottolineato Flax. Alcune multinazionali hanno avviato rialzi dei prezzi in mercati sviluppati per compensare la pressione americana., ad esempio, ha annunciato il raddoppio del prezzo del farmaconel, con l’obiettivo di ridurre la disparità di prezzi a livello internazionale e difendere i margini complessivi. Una strategia che, se diffusa, potrebbe sostenere gli utili globali oltre le attese ma al tempo stesso alimentare pressioni inflazionistiche nei Paesi avanzati.Per questo secondo l'analista, il caso pharma dimostra come ipossano pesare sulle valutazioni anche in assenza di un peggioramento dei conti societari. Per gli investitori l’attenzione deve concentrarsi su due fronti: le politiche sui prezzi negli Stati Uniti e i piani delle multinazionali per rafforzare la. Da questi elementi dipenderà la capacità del settore di recuperare la fiducia del mercato e colmare il gap rispetto all’azionario globale.