India, Fitch conferma rating "BBB-". Rischio moderato da dazi USA

(Teleborsa) -Ratings hacon outlook stabile.I rating del paese sono. Un consolidamento della crescita con stabilità macroeconomica e un miglioramento della credibilità fiscale dovrebbero determinare un costante miglioramento dei suoi indicatori strutturali, incluso il PIL pro capite, e aumentare la probabilità che il debito possa registrare una modesta tendenza al ribasso nel medio termine. Tuttavia, gli indicatori fiscali rappresentano una debolezza del credito, con deficit, debito e servizio del debito elevati rispetto ai paesi con rating "BBB". Anche i ritardi degli indicatori strutturali, inclusi gli indicatori di governance e il PIL pro capite, limitano il rating.Secondo Fitch, le prospettive economiche dell'India rimangono solide rispetto ai paesi con rating "BBB", nonostante ilnegli ultimi due anni. Prevede una crescita del PIL del 6,5% nell'anno fiscale che si concluderà a marzo 2026 (FY26), invariata rispetto all'FY25, e ben al di sopra della mediana "BBB" del 2,5%. La domanda interna rimarrà solida, sostenuta dalla continua spinta degli investimenti pubblici e dai consumi privati ??stabili. Tuttavia, è probabile che gli investimenti privati ??rimangano moderati, soprattutto alla luce dei maggiori rischi tariffari statunitensi. Si è registrato un notevole rallentamento nella crescita del PIL nominale, che viene stimato in un'espansione del 9,0% nell'FY26, dal 9,8% dell'FY25 e dal 12,0% dell'FY24.rappresentano un "per le nostre previsioni, ma sono soggetti a un elevato grado di incertezza", si legge nella nota di Fitch. L'amministrazione Trump prevede di imporre un dazio del 50% all'India entro il 27 agosto, sebbene venga stimato che alla fine verrà negoziato un importo inferiore. L'impatto diretto sul PIL sarà modesto, poiché le esportazioni verso gli Stati Uniti rappresentano il 2% del PIL, ma l'incertezza sui dazi frenerà il sentiment delle imprese e gli investimenti. Inoltre, la capacità dell'India di beneficiare degli spostamenti della catena di approvvigionamento dalla Cina si ridurrebbe se i dazi statunitensi rimanessero superiori a quelli dei paesi asiatici.