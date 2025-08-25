Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:51
23.512 +0,06%
Dow Jones 19:51
45.375 -0,56%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

Indice CFNAI USA in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Indice CFNAI USA in luglio
USA, Indice CFNAI in luglio pari a -0,19 punti, in calo rispetto al precedente -0,18 punti.
Condividi
```