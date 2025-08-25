Milano 17:35
Indice IFO Germania in agosto

Germania, Indice IFO in agosto pari a 89 punti, in aumento rispetto al precedente 88,6 punti (la previsione era 88,7 punti).
