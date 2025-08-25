Intel, Hassett: partecipazione rientra in strategia per creare fondo sovrano

(Teleborsa) - Il consigliere economico della Casa Bianca,in un'intervista a CNBC lunedì mattina, ha dichiarato che lrientra in una strategia più ampiaa annunciato venerdì l'acquisizione di una quota del 10% del colosso della produzione di chip, dal valore di circa 8,9 miliardi di dollari, parte dei quali proverrà da finanziamenti a fondo perduto associati al CHIPS Act. Pur sottolineando che il governo non interverrà nelle operazioni aziendali, Hassett ha affermato che l'acquisizione fa parte di un piano in corso e che non"Il presidente ha chiarito fin dalla campagna elettorale che, alla fine, sarebbe fantastico se gli Stati Uniti potessero iniziare a costituire un fondo sovrano. Quindi sono sicuro, ha ribadito il consigliere economico di Trump