Intel, Hassett: partecipazione rientra in strategia per creare fondo sovrano

(Teleborsa) - Il consigliere economico della Casa Bianca, Kevin Hassett, in un'intervista a CNBC lunedì mattina, ha dichiarato che l'acquisizione di Intel rientra in una strategia più ampia volta a creare un fondo sovrano che potrebbe includere più aziende.

La Casa Bianca ha annunciato venerdì l'acquisizione di una quota del 10% del colosso della produzione di chip, dal valore di circa 8,9 miliardi di dollari, parte dei quali proverrà da finanziamenti a fondo perduto associati al CHIPS Act. Pur sottolineando che il governo non interverrà nelle operazioni aziendali, Hassett ha affermato che l'acquisizione fa parte di un piano in corso e che non è una novità visto che durante la crisi dei mutui, il governo aveva una partecipazione in Fannie Mae e Freddie Mac.

"Il presidente ha chiarito fin dalla campagna elettorale che, alla fine, sarebbe fantastico se gli Stati Uniti potessero iniziare a costituire un fondo sovrano. Quindi sono sicuro che a un certo punto ci saranno più transazioni, se non in questo settore, in altri settori", ha ribadito il consigliere economico di Trump
