Produzioni tv e cinema, Assolavoro: boom assunzioni entro 2025

(Teleborsa) -Considerando l'incidenza sul comparto Ict, per il settore tv e cinema e servizi tecnici correlatiÈ quanto emerge da uno studio di Assolavoro, l'associazione delle agenzie per il lavoro, che ha stilato la top ten dei profili più ricercati.L'indagine sulle 10 figure professionali più richieste è stata condotta su oltre 60mila annunci di lavoro sulle principali piattaforme, LinkedIn e Indeed, e su fonti terze qualificate.che, con l'avvento delle piattaforme digitali, è da diversi anni in costante crescita.sono richiesti per scrivere, ma anche supervisionare la sceneggiatura, definire stile, tono e struttura narrativa, garantendo coerenza e visione unitaria al prodotto, dalla scrittura alla post-produzione. Insieme con l'area creativa del comparto video e cinematografico cresce anche la domanda per i professionisti di gestione, strategia e supporto alla produzione. Il development producer è una figura chiave nella supervisione dell'intero processo produttivo,