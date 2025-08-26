Consulenti lavoro: bene riconoscimento INL su specificità competenze

(Teleborsa) -"accoglie con soddisfazione la nota diffusa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro lo scorso 20 agosto, che conferma in maniera chiara e definitiva la riserva di competenze e attribuzioni spettanti ai Consulenti del Lavoro in materia di asseverazione di conformità (ASSE.CO.)".L’INL ha ribadito che i Consulenti del Lavorospecificamente abilitati ad operare in ambito lavoristico e previdenziale su tutto il territorio nazionale, grazie a un percorso formativo specialistico, a un esame di Stato che coinvolge direttamente l’Ispettorato e a un sistema di vigilanza che fa capo al Ministero del Lavoro.commenta, Presidente nazionale ANCL – riconosce il valore della nostra professione e conferma che l’ASSE.CO. non può considerarsi una semplice prestazione di servizi professionali, ma uno strumento di legalità e trasparenza che può essere gestito solo da chi ha competenze specifiche e una responsabilità diretta nei confronti delle istituzioni esercitando un ruolo di sussidiarietà, ovvero dal Consiglio Nazionale dell’ordine dei Consulenti del Lavoro attraverso i soli Consulenti del Lavoro Asseveratori. Questo è più che sufficiente per sgombrare il campo da infondate accuse di violazione della concorrenza tra professionisti”.Nella nota, l’Ispettoratoavviato con lungimiranza nel 2014 dal Ministero del Lavoro con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e rinnovato nel 2023 con l’INL, è stato reso possibile proprio in ragione della professionalità unica dei Consulenti del Lavoro, che non può essere rinvenuta altrove. Tale specificità si riflette anche nel percorso formativo e nell’esame di Stato, nel quale i rappresentanti dell’Ispettorato svolgono un ruolo diretto di valutazione delle competenze dei candidati.– come ricorda l’INL – è rappresentato dal fatto che il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro, lo stesso che esercita il controllo sull’Ispettorato stesso. Un unico Ministero vigilante su tutti gli attori coinvolti garantisce coerenza, efficacia e trasparenza all’intero sistema. La vigilanza ministeriale, inoltre, è indispensabile quando lo Stato devolve in sussidiarietà un proprio potere.Per ANCL si tratta di una conferma cruciale: “Il rafforzamento del sistema delle professioni ordinistiche – conclude Vannicola – passa dal rispetto delle specificità di ciascuna, evitando sovrapposizioni e rivendicazioni infondate.