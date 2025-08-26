Expo Osaka 2025: Microcredito, un esperienza di successo per l'Italia

(Teleborsa) - Oggi sul palco dell’auditorium del padiglione Italia si è svolto il convegno dal titolo "" organizzato da, rappresentato dallaresponsabile della comunicazione, è stato protagonista con il racconto dell’esperienza deiLacome strumento di una nuova etica economica e di uno sviluppo imprenditoriale incentrato sulla persona, sulle sue capacità e sulle sue necessità. "Ad Expo abbiamo rappresentato il meglio di quanto realizzato nel nostro Paese come", ha dichiarato laal termine dell’incontro."Da anni ci occupiamo di creare soggetti che sostengonoper aiutare le fasce sociali più deboli, per un'economia sociale di mercato che non lasci indietro nessuno. I nostri progetti favoriscono l'inclusione sociale e finanziaria per abbattere ogni forma di mercato, ogni forma di violenza, ogni forma di automatismo di mercato.Noi creiamoper coloro che versano in uno stato di disagio, di bisogno, un bisogno temporale, un bisogno che attraverso la fiducia e gli strumenti finanziari dobbiamo superare per evitare la marginalizzazione, le nostre attività finanziarie e le nostre attività socio culturali contribuiscono nell'immediato a ridurre queste disuguaglianze e a rafforzare il tessuto sociale delle nostre comunità.Quindi, portare la via italiana delsignifica, promuovereper mostrare al mondo le nostre migliori esperienze e dimostrare che, un'alternativa esiste, che possiamo scommettere su noi stessi, che possiamo dare fiducia alla persona umana, non all’individuo, ma alla persona umana perché le persone non sono numeri ma sono ovviamente progetti di vita. Lo strumento del microcredito è uno degli strumenti più potenti che oggi esistono sul mercato dell'economia perché. Sono molto contento di portare questo saluto in questo grande evento e in particolare un ringraziamento all'Ambasciatore Mario Vattani, Commissario straordinario per Expo Osaka 2025, che ha realizzato per il nostro Paese una struttura fatta di uomini e donne che hanno saputo rappresentare il meglio dell’italianità durante l’Expo Osaka 2025", dichiara