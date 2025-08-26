Francia, fiducia consumatori peggiora ad agosto

(Teleborsa) - Peggiora la fiducia dei consumatori francesi
nel mese di agosto. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese
(INSEE), è stato indicato a 87 punti
dagli 88 del mese precedente (rivisto da 89). Il dato è peggiore delle attese degli analisti che stimavano un miglioramento a 90 punto.
L'indice relativo alla situazione finanziaria personale
degli ultimi 12 mesi recupera a -21 punti (era -22 il mese precedente), mentre quello relativo alle condizioni future
dei prossimi 12 mesi scende a -16 punti da -14.(Foto: gopixa | 123RF)