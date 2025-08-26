Milano 17:35
42.655 -1,32%
Nasdaq 17:38
23.447 +0,09%
Dow Jones 17:38
45.260 -0,05%
Londra 17:35
9.266 -0,60%
Francoforte 17:35
24.153 -0,50%

Korean Air ordina 103 aeromobili a Boeing

Economia, Trasporti
(Teleborsa) - Boeing ha incassato un maxi ordine per 103 aeromobili da Korean Air, che ha aggiunto 19 motori di ricambio GE Aerospace e Cfm International.

Si tratta di un investimento di 36,2 miliardi di dollari nei confronti del costruttore americano da parte della compagnia aerea che ne previsto 690 milioni di dollari per i 19 propulsori di riserva e ben 13 miliardi di dollari per il contratto ventennale di manutenzione degli stessi motori.

Nello specifico, l’ordine sottoscritto con Boeing comprende 20 777-9, 25 787-10, 50 737-10 e otto aerei cargo Boeing 777-8F, con consegna da completarsi entro il 2030.
