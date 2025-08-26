Milano 17:35
Louis Hachette Group, Arnaud Lagardère nominato presidente di Prisma Media

(Teleborsa) - Louis Hachette Group, editore francese nato dallo scorporo di Vivendi, ha annunciato la nomina di Arnaud Lagardère a presidente esecutivo della controllata Prisma Media, a partire da mercoledì 27 agosto, in sostituzione di Claire Léost, che entra a far parte del gruppo CMA-CGM.

Nell'ambito di questa nuova governance, Gérald-Brice Viret è stato nominato Vicepresidente del gruppo. Supervisionerà le divisioni Donna, TV, Intrattenimento, Discovery e Business. Pascale Socquet gli riferirà direttamente per le testate di queste divisioni.

Arnaud de Puyfontaine, in qualità di membro del consiglio di amministrazione di Louis Hachette Group, supporterà più specificamente lo sviluppo della divisione Lusso, guidata da Philipp Schmidt.

"Questa governance rinnovata apre la strada a sinergie senza precedenti tra le divisioni aziendali, promuovendo l'innovazione editoriale e migliorando la performance complessiva del Gruppo", ha detto il CEO Jean-Christophe Thiery.

