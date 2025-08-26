Louis Hachette Group, Arnaud Lagardère nominato presidente di Prisma Media

(Teleborsa) - Louis Hachette Group
, editore francese nato dallo scorporo di Vivendi
, ha annunciato la nomina di Arnaud Lagardère a presidente esecutivo della controllata Prisma Media
, a partire da mercoledì 27 agosto, in sostituzione di Claire Léost, che entra a far parte del gruppo CMA-CGM.
Nell'ambito di questa nuova governance
, Gérald-Brice Viret è stato nominato Vicepresidente del gruppo. Supervisionerà le divisioni Donna, TV, Intrattenimento, Discovery e Business. Pascale Socquet gli riferirà direttamente per le testate di queste divisioni.Arnaud de Puyfontaine
, in qualità di membro del consiglio di amministrazione di Louis Hachette Group, supporterà più specificamente lo sviluppo della divisione Lusso, guidata da Philipp Schmidt.
"Questa governance rinnovata apre la strada a sinergie senza precedenti tra le divisioni
aziendali, promuovendo l'innovazione editoriale e migliorando la performance complessiva del Gruppo", ha detto il CEO Jean-Christophe Thiery.(Foto: © rawpixel)