Villa Certosa, trattativa da mezzo miliardo per la residenza di Berlusconi

(Teleborsa) - Villa Certosa
, la storica dimora estiva di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo
, sarebbe vicina a un passaggio di proprietà
. Secondo indiscrezioni, la trattativa con un acquirente arabo
sembrerebbe in fase avanzata, anche se Fininvest smentisce accordi già definitivi
: "diverse le manifestazioni di interesse ma al momento non ci sono trattative in fase avanzata".
Dopo la morte del Cavaliere nel 2023, gli eredi hanno deciso di mettere sul mercato il complesso, stimato oggi intorno ai 500 milioni di euro,
quasi il doppio della valutazione del 2021. L’incarico è affidato a Sotheby’s International Realty
con il supporto di Knight Castle Real Estate di Dubai.
Con i suoi 4.500 mq di edifici, bungalow, anfiteatro, piscine e 58 ettari di parco,
Villa Certosa è stata negli anni Duemila anche residenza di massima sicurezza per il premier e teatro di incontri internazionali. Se l’operazione si chiudesse, sarebbe tra le più grandi compravendite residenziali mai avvenute in Italia
e la più ricca di sempre in Sardegna.(Foto: alessio85 CC BY-SA 2.0)