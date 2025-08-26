Villa Certosa, trattativa da mezzo miliardo per la residenza di Berlusconi

(Teleborsa) -, la storica dimora estiva di, sarebbe vicina a un. Secondo indiscrezioni, la trattativa consembrerebbe in fase avanzata, anche se: "diverse le manifestazioni di interesse ma al momento non ci sono trattative in fase avanzata".Dopo la morte del Cavaliere nel 2023, gli eredi hanno deciso di mettere sul mercato il complesso, stimato oggiquasi il doppio della valutazione del 2021. L’incarico è affidato acon il supporto di KCon i suoiVilla Certosa è stata negli anni Duemila anche residenza di massima sicurezza per il premier e teatro di incontri internazionali. Se l’operazione si chiudesse, sarebbee la più ricca di sempre in Sardegna.