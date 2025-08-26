Wall Street poco mossa nonostante nuovo attacco di Trump all'indipendenza della Fed

(Teleborsa) - Seduta poco mossa a Wall Street
, con gli investitori che si interrogano sul futuro della banca centrale statunitense
, dopo che Donald Trump ha tentato
di rimuovere Lisa Cook, che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve, citando presunte irregolarità nelle richieste di mutui del 2021. Cook, tuttavia, ha negato le accuse e sostiene che Trump non abbia l'autorità legale per rimuoverla.
Questa mossa senza precedenti potrebbe mettere alla prova l'indipendenza della Fed
e la rimozione di Cook consentirebbe a Trump di rimodellare ulteriormente il board della Fed, influenzando potenzialmente la futura politica monetaria. Il board, composto da sette membri, che attualmente include due persone nominate da lui (Christopher Waller e la vicepresidente per la supervisione Michelle Bowman).
Sul fronte commerciale, Trump ha minacciato i paesi che hanno tasse digitali con "ulteriori dazi successivi"
se non rimuoveranno tale legislazione. Molti paesi, in particolare in Europa, hanno imposto negli scorsi anni delle tasse sui ricavi delle vendite dei fornitori di servizi digitali, tra cui Alphabet
, Meta
, Apple
e Amazon
.
Nel settore tecnologico
, xAI di Elon Musk ha intentato una causa contro Apple e OpenAI, accusandole di pratiche monopolistiche che sopprimono la concorrenza nel mercato dell'intelligenza artificiale. Intanto, sale l'attesa per i risultati di Nvidia
, che saranno pubblicati domani e saranno un importante catalizzatore per le azioni statunitensi legate all'intelligenza artificiale.
Tra i titoli influenzati da notizie
ci sono Interactive Brokers
(è pronta a entrare
nell'indice S&P 500 prima dell'apertura dei mercati del 28 agosto), AT&T
(ha annunciato
l'acquisto di alcune licenze per lo spettro wireless da EchoStar
per circa 23 miliardi di dollari), Eli Lilly
(ha annunciato
che la sua pillola orforglipron in fase di sviluppo riduce peso del 10,5% nei pazienti con diabete tipo 2).
Sul fronte macroeconomico
, gli ordini di beni durevoli sono scesi
meno delle attese a luglio, con il dato core - un indicatore degli investimenti in apparecchiature che esclude aeromobili e hardware militare - è aumentato dell'1,1% il mese scorso, dopo un calo rivisto dello 0,6% a giugno.
Guardando ai principali indici di Wall Street
, riporta una variazione pari a +0,02% il Dow Jones
; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l'S&P-500
, che continua la giornata a 6.440 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100
(+0,04%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia l'S&P 100
(+0,03%).