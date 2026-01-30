Milano 16:36
45.544 +1,04%
Nasdaq 16:36
25.754 -0,50%
Dow Jones 16:36
48.882 -0,39%
Londra 16:36
10.215 +0,43%
Francoforte 16:36
24.573 +1,08%

Wall Street apre in calo, focus sulla nomina di Warsh alla Fed

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Avvio in rosso per Wall Street, che segue la flessione della seduta precedente, con gli investitori che ponderano sulla nomina da parte del presidente Trump di Kevin Warsh a prossimo presidente della Federal Reserve, dopo Jerome Powell, e sui segnali di un possibile dialogo con l’Iran sul programma nucleare del Paese, che potrebbe contribuire ad allentare i timori di potenziali interruzioni dell’offerta di greggio dovuto a un attacco statunitense.

Intanto prosegue la stagione delle trimestrali con i conti delle major petrolifere ExxonMobile e Chevron. La big tech Apple ha pubblicato ieri sera dopo la chiusura dei mercati i risultati del suo primo trimestre fiscale, annunciando vendite di iPhone "sbalorditive", soprattutto in Cina, e superando largamente le aspettative del mercato.

Sul fronte macroeconomico, a dicembre accelera la crescita dei prezzi alla produzione. Secondo il BLS, i prezzi alla produzione sono aumentati su base mensile dello 0,5%, dopo il +0,2% del mese precedente e delle stime. Su base annua i prezzi hanno registrato un incremento del 3,0%, in linea con il dato di novembre ma al di sopra del consensus (+2,7%) e al mese precedente (+2,7%).

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones cede lo 0,3% attestandosi a 48.932 punti, sulla stessa linea l'S&P-500, che retrocede a 6.948 punti. Sotto la parità anche il Nasdaq 100, che mostra un calo dello 0,4% e l'S&P 100 (-0,27%).
