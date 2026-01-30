Wall Street apre in calo, focus sulla nomina di Warsh alla Fed

(Teleborsa) - Avvio in rosso per Wall Street
, che segue la flessione della seduta precedente, con gli investitori che ponderano sulla nomina da parte del presidente Trump di Kevin Warsh
a prossimo presidente della Federal Reserve, dopo Jerome Powell, e sui segnali di un possibile dialogo con l’Iran
sul programma nucleare del Paese, che potrebbe contribuire ad allentare i timori di potenziali interruzioni dell’offerta di greggio dovuto a un attacco statunitense.
Intanto prosegue la stagione delle trimestrali con i conti delle major petrolifere ExxonMobile
e Chevron
. La big tech Apple
ha pubblicato ieri sera dopo la chiusura dei mercati i risultati del suo primo trimestre fiscale
, annunciando vendite di iPhone "sbalorditive", soprattutto in Cina, e superando largamente le aspettative del mercato.
Sul fronte macroeconomico
, a dicembre accelera la crescita dei prezzi alla produzione
. Secondo il BLS, i prezzi alla produzione sono aumentati su base mensile dello 0,5%, dopo il +0,2% del mese precedente e delle stime. Su base annua i prezzi hanno registrato un incremento del 3,0%, in linea con il dato di novembre ma al di sopra del consensus (+2,7%) e al mese precedente (+2,7%).
Sulle prime rilevazioni
, il Dow Jones
cede lo 0,3% attestandosi a 48.932 punti, sulla stessa linea l'S&P-500
, che retrocede a 6.948 punti. Sotto la parità anche il Nasdaq 100
, che mostra un calo dello 0,4% e l'S&P 100
(-0,27%).