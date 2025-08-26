WIIT, il presidente Giacomelli acquista 160mila azioni per 2,9 milioni di euro

WIIT

(Teleborsa) -, uno dei principali player europei nel mercato dei servizi diper le imprese focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi diper le applicazioni critiche, comunica che il Presidente del Consiglio di Amministrazione,, in data 22 agosto 2025 ha acquistato, al di fuori della sede di negoziazione, 160.000 azioni ordinarie WIIT al prezzo diper un controvalore complessivo di circa(per maggiori informazioni sull’operazione, si rinvia alla comunicazione di Internal Dealing pubblicata in data 25 agosto 2025)."Ho deciso di fare questo importante investimento perché sono convinto che, a fronte del posizionamento di leadership europea, del percorso di crescita virtuoso intrapreso e, soprattutto, con dei fondamentali così buoni, il titolo oggi non rifletta il reale valore della Società e rappresenti quindi un’ottima opportunità. La sovranità dei dati sta acquisendo sempre più centralità in Europa e sono certo che questo trend accelererà ulteriormente lo sviluppo di WIIT, già riconosciuta come player di riferimento nel settore", ha dichiarato Giacomelli.