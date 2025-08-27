Abercrombie & Fitch migliora la guidance dopo secondo trimestre in crescita

Abercrombie & Fitch

(Teleborsa) -, casa di moda statunitense focalizzata principalmente sulla moda casual giovanile, ha chiuso il(terminato il 2 agosto 2025) con undi 1,2 miliardi di dollari, in aumento del 7% rispetto allo scorso anno, undi 207 milioni di dollari (vs 176 milioni di dollari dello scorso anno). L'per azione di 2,91 dollari e 2,32 dollari su base rettificata si confrontano con i 2,50 dollari dello scorso anno."Abbiamo registrato un fatturato netto record nel secondo trimestre,, con una crescita del 7% rispetto all'anno scorso - ha commentato il- Abbiamo continuato a promuovere un coinvolgimento significativo con la nostra clientela adolescente per i marchi Hollister, con una crescita del 19% grazie alla forte domanda estiva e per il ritorno a scuola. Nonostante i progressi nelle principali iniziative di inventario, sfruttando le promozioni e testando nuovi concept di prodotto, il fatturato netto dei marchi Abercrombie è diminuito del 5%, sfiorando la crescita del 26% dell'anno precedente. In definitiva, abbiamo superato le nostre aspettative di redditività per il secondo trimestre, restituendo al contempo 50 milioni di dollari agli azionisti attraverso il nostro sesto trimestre consecutivo di riacquisto di azioni"."Siamo- ha aggiunto - Stiamo migliorando le nostre previsioni di fatturato netto per l'intero anno, riflettendo il nostro solido posizionamento e la nostra traiettoria di crescita, basandoci sui risultati record del 2024".Per l', Abercrombie & Fitchuna crescita delle vendite nette compresa tra il 5% e il 7%, rispetto alla precedente previsione di un aumento tra il 3% e il 6%, e un utile per azione di 10-10,5 dollari (vs stima precedente di 9,5-10,5 euro).