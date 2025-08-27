Abercrombie & Fitch migliora la guidance dopo secondo trimestre in crescita

(Teleborsa) - Abercrombie & Fitch
, casa di moda statunitense focalizzata principalmente sulla moda casual giovanile, ha chiuso il secondo trimestre
(terminato il 2 agosto 2025) con un fatturato netto
di 1,2 miliardi di dollari, in aumento del 7% rispetto allo scorso anno, un utile operativo
di 207 milioni di dollari (vs 176 milioni di dollari dello scorso anno). L'utile netto
per azione di 2,91 dollari e 2,32 dollari su base rettificata si confrontano con i 2,50 dollari dello scorso anno.
"Abbiamo registrato un fatturato netto record nel secondo trimestre, superando le nostre aspettative
, con una crescita del 7% rispetto all'anno scorso - ha commentato il CEO Fran Horowitz
- Abbiamo continuato a promuovere un coinvolgimento significativo con la nostra clientela adolescente per i marchi Hollister, con una crescita del 19% grazie alla forte domanda estiva e per il ritorno a scuola. Nonostante i progressi nelle principali iniziative di inventario, sfruttando le promozioni e testando nuovi concept di prodotto, il fatturato netto dei marchi Abercrombie è diminuito del 5%, sfiorando la crescita del 26% dell'anno precedente. In definitiva, abbiamo superato le nostre aspettative di redditività per il secondo trimestre, restituendo al contempo 50 milioni di dollari agli azionisti attraverso il nostro sesto trimestre consecutivo di riacquisto di azioni".
"Siamo entrati nella seconda metà del 2025 in attacco
- ha aggiunto - Stiamo migliorando le nostre previsioni di fatturato netto per l'intero anno, riflettendo il nostro solido posizionamento e la nostra traiettoria di crescita, basandoci sui risultati record del 2024".
Per l'anno fiscale 2025
, Abercrombie & Fitch prevede ora
una crescita delle vendite nette compresa tra il 5% e il 7%, rispetto alla precedente previsione di un aumento tra il 3% e il 6%, e un utile per azione di 10-10,5 dollari (vs stima precedente di 9,5-10,5 euro).(Foto: © Qi ZHI / 123RF)