Analisi Tecnica: USD/YEN del 26/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Sostanzialmente invariata la seduta per il cross americano contro Yen, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Lo status tecnico di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 147,746. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 148,483, mentre il primo supporto è stimato a 147,009.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)